Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом, сообщил ТАСС сам актер. У него было диагностировано поражение легких из-за COVID-19.
«Есть небольшое поражение в легких от Covid и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — сообщил он агентству.
Светлакову 42 года, он известен своими ролями в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.