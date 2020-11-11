Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Светлакову 42 года, он известен своими ролями в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!» и «Полный блэкаут», а также ролями в фильмах «Елки», «Жених», «Горько», «Джунгли» и многих других.