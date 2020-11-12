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В ВОЗ назвали различия симптомов гриппа и коронавируса

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Потеря чувства вкуса и обоняния, а также одышка могут появиться у пациента с коронавирусом, однако таких симптомов не бывает при гриппе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — рассказали в организации.

По данным ВОЗ, при тяжелом течении коронавируса у пациента может появиться одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания. Человек с такими симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью, отметили в ВОЗ. При появлении даже легких симптомов коронавируса к врачу должны обращаться пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети младше пяти лет и беременные женщины.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели, около 31 600 — скончались. 11 ноября было выявлено 19 851 случай COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных