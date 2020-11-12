В ВОЗ назвали различия симптомов гриппа и коронавируса

По данным ВОЗ, при тяжелом течении коронавируса у пациента может появиться одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания. Человек с такими симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью, отметили в ВОЗ. При появлении даже легких симптомов коронавируса к врачу должны обращаться пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети младше пяти лет и беременные женщины.