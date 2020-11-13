Минздрав назвал недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус
С выдачей результатов тестов на коронавирус нельзя допускать задержки, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом. Он отметил, что лаборатории должны работать круглосуточно.
Ранее Минздрав разрешил привлекать студентов медицинских вузов третьего курса и старше к тестированию на коронавирус.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили рекордные 21 983 случаев коронавируса, умерли 411 человек, выздоровели — 18 735. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443.