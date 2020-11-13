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Минздрав назвал недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус

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С выдачей результатов тестов на коронавирус нельзя допускать задержки, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко. 

«Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом. Он отметил, что лаборатории должны работать круглосуточно.

Ранее Минздрав разрешил привлекать студентов медицинских вузов третьего курса и старше к тестированию на коронавирус. 

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили рекордные 21 983 случаев коронавируса, умерли 411 человек, выздоровели — 18 735. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443.

Ранее по теме: Минздрав разрешил привлекать студентов медвузов к тестированию на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных