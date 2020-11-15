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Разработчик назвал главную особенность новой российской вакцины от коронавируса

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Главное отличие третьей российской вакцины от коронавируса, разработку которой ведет Центр им. Чумакова, заключается в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Об этом сообщил главный научный сотрудник института, академик РАН Алексей Егоров в беседе с Ura.ru.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — рассказал он.

Это позволит обеспечить организм наиболее широкой защитой, считают в институте, разработку препарата планируется завершить в феврале 2021 г.

Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.

14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». 29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие месяцы. Он отметил, что вакцинация будет «исключительно добровольной».

Ранее по теме: Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных