Разработчик назвал главную особенность новой российской вакцины от коронавируса
Главное отличие третьей российской вакцины от коронавируса, разработку которой ведет Центр им. Чумакова, заключается в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Об этом сообщил главный научный сотрудник института, академик РАН Алексей Егоров в беседе с Ura.ru.
«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — рассказал он.
Это позволит обеспечить организм наиболее широкой защитой, считают в институте, разработку препарата планируется завершить в феврале 2021 г.
Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.
14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». 29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие месяцы. Он отметил, что вакцинация будет «исключительно добровольной».