Израиль может закупить российскую вакцину от коронавируса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом Нетаньяху заявил в ходе специального телеобращения, передает ТАСС.
«Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения [Израилем] вакцины "Спутник V". Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни», — сказал Нетаньяху.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонной беседе обсудил с израильским премьером борьбу с распространением коронавируса, поставки вакцины и ситуацию на Ближнем Востоке.
О том, что десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщал Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.