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Израиль может закупить российскую вакцину от коронавируса

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом Нетаньяху заявил в ходе специального телеобращения, передает ТАСС. 

«Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения [Израилем] вакцины "Спутник V". Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни», — сказал Нетаньяху.

Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонной беседе обсудил с израильским премьером борьбу с распространением коронавируса, поставки вакцины и ситуацию на Ближнем Востоке.

О том, что десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщал Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.

Ранее по теме: Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных