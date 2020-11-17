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В России предложили ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

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В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо членов Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль» министру строительства Иреку Файзуллину. Также предлагается привлекать к персональной ответственности тех, кто будет проводить проверки. 

Автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что неисправная электропроводка или несоблюдение требований при ремонте оборудования и системы электроснабжения часто приводят к пожарам. Сейчас управляющие компании два раза в год проводят сезонные проверки электропроводки в подъездах, однако за состояние проводки в квартирах отвечают сами жильцы, сообщила она.

Главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов отметил, что проблемы с проводкой, которые приводят к замыканию электричества, становятся причиной до 80-90% пожаров в жилых домах. По словам инженера, средний срок службы проводки составляет около 30 лет. Электропроводка может работать дольше, если прокладывать ее внутри стен, но она может выйти из строя из-за больших нагрузок от современных электроприборов. 

Проверка состояния проводки проводится специальным прибором мегаомметром, который замеряет сопротивление изоляции, рассказал Аристов. Стоимость такой услуги оптом составляет 1000 руб. за квартиру, в частном порядке цена может быть выше, отметил инженер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных