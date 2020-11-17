В России предложили ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

Главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов отметил, что проблемы с проводкой, которые приводят к замыканию электричества, становятся причиной до 80-90% пожаров в жилых домах. По словам инженера, средний срок службы проводки составляет около 30 лет. Электропроводка может работать дольше, если прокладывать ее внутри стен, но она может выйти из строя из-за больших нагрузок от современных электроприборов.