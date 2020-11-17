В России предложили ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах
В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо членов Общественной палаты России и НП «ЖКХ Контроль» министру строительства Иреку Файзуллину. Также предлагается привлекать к персональной ответственности тех, кто будет проводить проверки.
Автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что неисправная электропроводка или несоблюдение требований при ремонте оборудования и системы электроснабжения часто приводят к пожарам. Сейчас управляющие компании два раза в год проводят сезонные проверки электропроводки в подъездах, однако за состояние проводки в квартирах отвечают сами жильцы, сообщила она.
Главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов отметил, что проблемы с проводкой, которые приводят к замыканию электричества, становятся причиной до 80-90% пожаров в жилых домах. По словам инженера, средний срок службы проводки составляет около 30 лет. Электропроводка может работать дольше, если прокладывать ее внутри стен, но она может выйти из строя из-за больших нагрузок от современных электроприборов.
Проверка состояния проводки проводится специальным прибором мегаомметром, который замеряет сопротивление изоляции, рассказал Аристов. Стоимость такой услуги оптом составляет 1000 руб. за квартиру, в частном порядке цена может быть выше, отметил инженер.