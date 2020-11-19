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В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелой форме коронавируса у курильщиков

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Курение повышает риск развития тяжелого состояния при заражении коронавирусом, говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — сообщили в ведомстве. По данным экспертов, курение также повышается риск заразиться коронавирусом через рот. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, в России выявлено почти 2 млн случаев заражения вирусом, Более 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 — скончались. В течение последних 24 часов коронавирус обнаружили у 20 985 россиян. Это минимум с 11 ноября. При этом умерло за сутки рекордное число пациентов с COVID-19 — 456. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных