В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелой форме коронавируса у курильщиков

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 ноября, в России выявлено почти 2 млн случаев заражения вирусом, Более 1,5 млн пациентов выздоровели, более 34 000 — скончались. В течение последних 24 часов коронавирус обнаружили у 20 985 россиян. Это минимум с 11 ноября. При этом умерло за сутки рекордное число пациентов с COVID-19 — 456.