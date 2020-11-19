Турция обновила рекорд по числу новых случаев коронавируса
За последние сутки в Турции выявлено 4542 новых случая коронавируса – это рекорд с 21 апреля, когда было зарегистрировано 4611 зараженных. За сутки умерли 123 пациента с COVID-19 – аналогичный показатель был зафиксирован в стране 20 апреля, следует из данных Минздрава Турции.
Всего в стране зарегистрировано 430 170 случаев коронавируса и 11 943 летальных исхода. По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 25 место в мире по числу зараженных COVID-19 и 22-е по количеству смертей от коронавируса.
17 ноября президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Турции будет введен комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра. Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов, кафе и рестораны будут работать только на доставку. Кроме того, до конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах будет переведено на дистанционный режим.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство граждан России (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после вызванных коронавирусом ограничений.