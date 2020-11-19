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Турция обновила рекорд по числу новых случаев коронавируса

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За последние сутки в Турции выявлено 4542 новых случая коронавируса – это рекорд с 21 апреля, когда было зарегистрировано 4611 зараженных. За сутки умерли 123 пациента с COVID-19 – аналогичный показатель был зафиксирован в стране 20 апреля, следует из данных Минздрава Турции.  

Всего в стране зарегистрировано 430 170 случаев коронавируса и 11 943 летальных исхода. По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 25 место в мире по числу зараженных COVID-19 и 22-е по количеству смертей от коронавируса. 

17 ноября президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Турции будет введен комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра. Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов, кафе и рестораны будут работать только на доставку. Кроме того, до конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах будет переведено на дистанционный режим. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство граждан России (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после вызванных коронавирусом ограничений.

Ранее по теме: В Турции введут комендантский час в выходные

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных