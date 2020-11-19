Турция обновила рекорд по числу новых случаев коронавируса

17 ноября президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Турции будет введен комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра. Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10 до 20 часов, кафе и рестораны будут работать только на доставку. Кроме того, до конца года в Турции будут закрыты все кинотеатры, а обучение в школах будет переведено на дистанционный режим.