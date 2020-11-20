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Рособрнадзор перенес итоговое сочинение в 11 классе из-за пандемии

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Итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Изначально сочинение должно было пройти 2 декабря. Его успешное написание — допуск к ЕГЭ, напомнили в ведомстве.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 г. перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 г. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения и одобрено на заседании оперативного штаба», — отметили в ведомстве.

Итоговое сочинение по русскому языку в 9 классах должно пройти согласно расписанию 10 февраля 2021 г. и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной региональные власти могут перевести собеседование в онлайн-формат, рассказали в Рособранадзоре. Сочинение является допуском к сдаче ОГЭ после 9 класса.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ несколько раз переносился. Экзамены прошли в две волны в июле и августе, их сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. ОГЭ в 2020 г. был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных