Рособрнадзор перенес итоговое сочинение в 11 классе из-за пандемии
Итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Изначально сочинение должно было пройти 2 декабря. Его успешное написание — допуск к ЕГЭ, напомнили в ведомстве.
«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 г. перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 г. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения и одобрено на заседании оперативного штаба», — отметили в ведомстве.
Итоговое сочинение по русскому языку в 9 классах должно пройти согласно расписанию 10 февраля 2021 г. и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной региональные власти могут перевести собеседование в онлайн-формат, рассказали в Рособранадзоре. Сочинение является допуском к сдаче ОГЭ после 9 класса.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ несколько раз переносился. Экзамены прошли в две волны в июле и августе, их сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. ОГЭ в 2020 г. был отменен.