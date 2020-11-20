Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей

«В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток», — говорится в сообщении. Ледяные дожди затронут территорию, которая протянется от востока Черноземья через центральные районы до Поморья и Карелии.