Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
Ледяные дожди могут снова начаться в Москве на следующей неделе, сообщают «Метеоновости».
«В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток», — говорится в сообщении. Ледяные дожди затронут территорию, которая протянется от востока Черноземья через центральные районы до Поморья и Карелии.
Сегодня метеорологи прогнозируют усиление ветра, на большей части Северо-Западного и Центрального округов его скорость превысит 15-20 м/с. Начавшееся сегодня похолодание достигнет пика в субботу.
18 ноября москвичей предупредили о сильном ветре и ледяном дожде ночью. В Приморском крае из-за погодной стихии остались без света, воды и тепла около 120 тыс. человек, в регионе введен режим ЧС.