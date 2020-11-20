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Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей

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Ледяные дожди могут снова начаться в Москве на следующей неделе, сообщают «Метеоновости».

«В выходные немного похолодает, но в понедельник-вторник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток», — говорится в сообщении. Ледяные дожди затронут территорию, которая протянется от востока Черноземья через центральные районы до Поморья и Карелии.

Сегодня метеорологи прогнозируют усиление ветра, на большей части Северо-Западного и Центрального округов его скорость превысит 15-20 м/с. Начавшееся сегодня похолодание достигнет пика в субботу.

18 ноября москвичей предупредили о сильном ветре и ледяном дожде ночью. В Приморском крае из-за погодной стихии остались без света, воды и тепла около 120 тыс. человек, в регионе введен режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных