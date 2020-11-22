Названы опасные свойства мутировавшего коронавируса
Новый штамм коронавируса, мутировавшего в организме норок в Дании после контакта с человеком, способен создавать больше так называемых «суперраспространителей» и заражать людей, уже прежде переболевших коронавирусом. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова со ссылкой на проведенное датскими учеными исследование.
По ее словам, мутация инфекции привела к тому, что новый штамм способен значительно быстрее размножаться.
«К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, кто подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей», — рассказала она.
Баранова также отметила, что ученые попытались нейтрализовать вирус при помощи взятых сывороток у уже переболевших коронавирусом, однако эксперимент не принес результата. Это означает, что антитела, выробатанные у людей, уже перенесших коронавирус, не помогают организму в борьбе с мутировавшим коронавирусом, добавила она.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране из-за мутировавшего у них коронавируса, который передался людям. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
Ранее замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у пациента, заразившегося коронавирусом, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может достигать достаточных значений для заражения окружающих уже за два-три дня до появления характерных симптомов.