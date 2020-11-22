Названы опасные свойства мутировавшего коронавируса

Баранова также отметила, что ученые попытались нейтрализовать вирус при помощи взятых сывороток у уже переболевших коронавирусом, однако эксперимент не принес результата. Это означает, что антитела, выробатанные у людей, уже перенесших коронавирус, не помогают организму в борьбе с мутировавшим коронавирусом, добавила она.