Силовики стянули военную технику в центр Минска перед очередной протестной акцией
В центре Минска замечена военная и специальная техника, сообщает портал Tut.by со ссылкой на очевидцев.
По их данным, в город въехала колонна из шести бронетранспортеров со стороны Уручья. Спецтехника также замечена на площади Независимости, улице Ленинградской и Партизанском проспекте.
Власти закрыли на вход станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и др.
Как отмечает ТАСС, в Уручье расположена войсковая часть внутренних войск МВД Белоруссии. По информации корреспондента агентства, силовики заблокировали проезд к Дому правительства со стороны улицы Советской. В начало проспекта Независимости стянуты около десяти машин «Рубеж» и водометы. Площадь Государственного Флага и площадь у стелы «Минск – город-герой» оцеплена военными.
По информации правозащитного центра «Весна», в прошлое воскресенье силовики задержали более 1000 участников протестных акций, проходивших по всей Белоруссии в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.