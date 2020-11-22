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Силовики стянули военную технику в центр Минска перед очередной протестной акцией

Ведомости

В центре Минска замечена военная и специальная техника, сообщает портал Tut.by со ссылкой на очевидцев.

По их данным, в город въехала колонна из шести бронетранспортеров со стороны Уручья. Спецтехника также замечена на площади Независимости, улице Ленинградской и Партизанском проспекте.

Власти закрыли на вход станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская» и др.

Как отмечает ТАСС, в Уручье расположена войсковая часть внутренних войск МВД Белоруссии. По информации корреспондента агентства, силовики заблокировали проезд к Дому правительства со стороны улицы Советской. В начало проспекта Независимости стянуты около десяти машин «Рубеж» и водометы. Площадь Государственного Флага и площадь у стелы «Минск – город-герой» оцеплена военными.

По информации правозащитного центра «Весна», в прошлое воскресенье силовики задержали более 1000 участников протестных акций, проходивших по всей Белоруссии в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

Ранее по теме: Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных