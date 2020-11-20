Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).