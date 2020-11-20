Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет
Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет, поскольку старый уже не действует, сообщила в интервью изданию Spiegel лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая входила в предыдущий такой совет. Она отметила, что имена участников нового объединения держатся в тайне.
«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Сама Алексиевич в конце сентября находится в Германии. Ее помощница Татьяна Тюрина пояснила, что писательница уехала «по своим личным и литературным делам», а не из-за уголовных дел против членов оппозиции Белоруссии.
Уголовное дело по статье о захвате власти в отношении членов белорусской оппозиции было возбуждено 20 августа. 26 августа Алексиевич вызывали в Следственный комитет республики в качестве свидетеля.
О создании Координационного совета оппозиции объявила 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уже несколько месяцев находится в Литве. Цель совета — обеспечение трансфера власти в стране. Оппозиция не признала итоги президентских выборов в республике, которые состоялись 9 августа и завершились победой Александра Лукашенко. Протестующих поддержали страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Лукашенко, за «фальсификацию» выборов.