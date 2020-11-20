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Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет

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Оппозиция Белоруссии создала новый Координационный совет, поскольку старый уже не действует, сообщила в интервью изданию Spiegel лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая входила в предыдущий такой совет. Она отметила, что имена участников нового объединения держатся в тайне.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Сама Алексиевич в конце сентября находится в Германии. Ее помощница Татьяна Тюрина пояснила, что писательница уехала «по своим личным и литературным делам», а не из-за уголовных дел против членов оппозиции Белоруссии.

Уголовное дело по статье о захвате власти в отношении членов белорусской оппозиции было возбуждено 20 августа. 26 августа Алексиевич вызывали в Следственный комитет республики в качестве свидетеля. 

О создании Координационного совета оппозиции объявила 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уже несколько месяцев находится в Литве. Цель совета — обеспечение трансфера власти в стране. Оппозиция не признала итоги президентских выборов в республике, которые состоялись 9 августа и завершились победой Александра Лукашенко. Протестующих поддержали страны Евросоюза и США, которые ввели санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая самого Лукашенко, за «фальсификацию» выборов.

Ранее по теме: В отношении Координационного совета белорусской оппозиции возбудили уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных