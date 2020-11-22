Мишустин поручил создать группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье, сообщается на сайте правительства.
В рабочую группу, которую будет курировать Минвостокразвития, войдут сотрудники МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.
В пресс-службе правительстве пояснили, что ледяной дождь и мокрый снег привели в Приморском крае к обледенению линий и опор электропередачи. По состоянию на 21 ноября без электричества оставались 130 000 жителей 21 населенного пункта.
Для восстановления электроснабжения были привлечены 440 человек и 197 единиц техники, еще 175 человек занимаются уборкой снега.
Ранее первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что на первоочередные восстановительные работы в крае потребуется около 80 млн руб., окончательная сумма может быть гораздо больше.
В пресс-службе краевой администрации отмечали, что подобная ситуация не наблюдалась в регионе последние 30 лет.