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Мишустин поручил создать группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье, сообщается на сайте правительства.

В рабочую группу, которую будет курировать Минвостокразвития, войдут сотрудники МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда.

В пресс-службе правительстве пояснили, что ледяной дождь и мокрый снег привели в Приморском крае к обледенению линий и опор электропередачи. По состоянию на 21 ноября без электричества оставались 130 000 жителей 21 населенного пункта.

Для восстановления электроснабжения были привлечены 440 человек и 197 единиц техники, еще 175 человек занимаются уборкой снега.

Ранее первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что на первоочередные восстановительные работы в крае потребуется около 80 млн руб., окончательная сумма может быть гораздо больше.

В пресс-службе краевой администрации отмечали, что подобная ситуация не наблюдалась в регионе последние 30 лет.

Ранее по теме: В Приморье из-за непогоды ввели режим ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных