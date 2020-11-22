Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Силовики задержали более 100 участников протестных акций, которые проходят сегодня в белорусских городах, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
По информации центра, в Белоруссии проходит анонсированный ранее оппозицией «Марш против фашизма».
«Как только люди начали собираться в колонны — силовики начали точка задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них», — говорится в сообщении.
Портал Tut.by опубликовал видео очевидца, на котором, предположительно, запечатлен момент использования силовиками светошумовых гранат на проспекте газеты «Правда».
Ранее в воскресенье белорусские и российские СМИ сообщали о военной и специальной технике, которую силовики стянули в центр Минска.
По информации правозащитного центра «Весна», в прошлое воскресенье силовики задержали более 1000 участников протестных акций, проходивших по всей Белоруссии в память о погибшем в Минске 31-летнем активисте Романе Бондаренко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.