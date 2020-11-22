МВД подтвердило применение спецсредств при задержаниях в Минске
Сотрудники милиции использовали спецсредства при задержаниях протестующих в Минске, сообщила официальный представитель Ольга Чемоданова в комментарии «Интерфаксу».
«При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства», — заявила она.
По словам Чемодановой, протестующие нарушали общественный порядок и блокировали движение транспорта. При этом число участников протестных акций в республике постепенно снижается, добавила она.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», в Белоруссии силовики задержали более 200 участников протестных акций, которые проходят сегодня в белорусских городах.
Ранее в воскресенье белорусские и российские СМИ сообщали о военной и специальной технике, которую силовики стянули в центр Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.