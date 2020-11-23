Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал по всей России

Сервис доступен в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» для пользователей с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Оформление аварии с фотофиксацией позволит получить выплату до 400 000 руб., без нее – до 100 000 руб. После подписания участниками ДТП форма направляется в базу Российского союза автостраховщиков.