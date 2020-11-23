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Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал по всей России

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Сервис по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГИБДД заработал во всех регионах России, сообщила пресс-служба Минцифры. 

«Суперсервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России», – говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что сервис был запущен год назад в пяти пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Сервис доступен в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» для пользователей с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Оформление аварии с фотофиксацией позволит получить выплату до 400 000 руб., без нее – до 100 000 руб. После подписания участниками ДТП форма направляется в базу Российского союза автостраховщиков.

Замглавы Минцифры Андрей Черненко отметил, что с 2021 г. ДТП можно будет оформить через приложение «Госуслуги.Авто», а также одновременно с двух устройств обоих участников ДТП.

Ранее по теме: ДТП по европротоколу можно будет оформить онлайн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных