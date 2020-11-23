Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал по всей России
Сервис по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГИБДД заработал во всех регионах России, сообщила пресс-служба Минцифры.
«Суперсервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова сотрудников ГИБДД, заработал по всей России», – говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что сервис был запущен год назад в пяти пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
Сервис доступен в мобильном приложении «Помощник ОСАГО» для пользователей с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Оформление аварии с фотофиксацией позволит получить выплату до 400 000 руб., без нее – до 100 000 руб. После подписания участниками ДТП форма направляется в базу Российского союза автостраховщиков.
Замглавы Минцифры Андрей Черненко отметил, что с 2021 г. ДТП можно будет оформить через приложение «Госуслуги.Авто», а также одновременно с двух устройств обоих участников ДТП.