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ВЦИОМ назвал долю поддерживающих масочный режим граждан

Ведомости

Большинство (89%) граждан поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

«Абсолютное большинство россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации — 89%», — говорится в сообщении центра. Против выступили 10% опрошенных. 

Требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах в случае ухудшения ситуации с коронавирусом поддерживают 87% респондентов, против этой меры — 12%. Опрос методом телефонного интервью проводился 16 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

В сентябре аналитики НИУ ВШЭ описали портрет коронаскептика – человека, считающего опасность коронавируса преувеличенной или отрицающего наличие эпидемии. Коронаскептиками в России в основном являются мужчины с низкими доходами в возрасте от 30 до 60 лет, проживающие в небольших населенных пунктах.

Ранее по теме: Аналитики описали портрет коронаскептика в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных