ВЦИОМ назвал долю поддерживающих масочный режим граждан

В сентябре аналитики НИУ ВШЭ описали портрет коронаскептика – человека, считающего опасность коронавируса преувеличенной или отрицающего наличие эпидемии. Коронаскептиками в России в основном являются мужчины с низкими доходами в возрасте от 30 до 60 лет, проживающие в небольших населенных пунктах.