ВЦИОМ назвал долю поддерживающих масочный режим граждан
Большинство (89%) граждан поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.
«Абсолютное большинство россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации — 89%», — говорится в сообщении центра. Против выступили 10% опрошенных.
Требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах в случае ухудшения ситуации с коронавирусом поддерживают 87% респондентов, против этой меры — 12%. Опрос методом телефонного интервью проводился 16 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.
В сентябре аналитики НИУ ВШЭ описали портрет коронаскептика – человека, считающего опасность коронавируса преувеличенной или отрицающего наличие эпидемии. Коронаскептиками в России в основном являются мужчины с низкими доходами в возрасте от 30 до 60 лет, проживающие в небольших населенных пунктах.