Минтруд назвал число работающих на удаленке граждан
В настоящее время в России на дистанционную работу переведены 3,7 млн граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«Во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе. Сегодня в таком формате трудятся почти 3 млн 700 тыс. человек», — сказал Котяков.
Работодатели в российских регионах начали переводить часть сотрудников на удаленку осенью из-за роста случаев коронавируса. Одними из первых это сделали власти Москвы и Подмосковья, где работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
29 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на удаленке находятся 1,2 млн москвичей – 10% от населения столицы. По его словам, чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники. К 5 ноября в столице были переведены на удаленку уже 1,3 млн человек.
Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется преимущественно у работающих людей.