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Минтруд назвал число работающих на удаленке граждан

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В настоящее время в России на дистанционную работу переведены 3,7 млн граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе. Сегодня в таком формате трудятся почти 3 млн 700 тыс. человек», — сказал Котяков.

Работодатели в российских регионах начали переводить часть сотрудников на удаленку осенью из-за роста случаев коронавируса. Одними из первых это сделали власти Москвы и Подмосковья, где работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. 

29 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на удаленке находятся 1,2 млн москвичей – 10% от населения столицы. По его словам, чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники. К 5 ноября в столице были переведены на удаленку уже 1,3 млн человек. 

Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется преимущественно у работающих людей.

Ранее по теме: Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных