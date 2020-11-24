Минтруд назвал число работающих на удаленке граждан

Работодатели в российских регионах начали переводить часть сотрудников на удаленку осенью из-за роста случаев коронавируса. Одними из первых это сделали власти Москвы и Подмосковья, где работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.