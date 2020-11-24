Госдума приняла закон о реформе системы ОМС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о передаче Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, сообщает пресс-служба думы.
«Закон принят в третьем чтении», — говорится в сообщении.
После вступления закона в силу федеральные клиники будут финансироваться через ФОМС, медпомощь в них будет оплачиваться через фонд без участия страховых медорганизаций.
Так, в составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях, на эти цели в 2021 г. предусмотрено 119,4 млрд руб. Предполагается, что это позволит к 2023 г. высвободить до 6,8 млрд руб., которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС, объяснили в Госдуме.