Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

Так, в составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях, на эти цели в 2021 г. предусмотрено 119,4 млрд руб. Предполагается, что это позволит к 2023 г. высвободить до 6,8 млрд руб., которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС, объяснили в Госдуме.