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Госдума приняла закон о реформе системы ОМС

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о передаче Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, сообщает пресс-служба думы.

«Закон принят в третьем чтении», — говорится в сообщении.

После вступления закона в силу федеральные клиники будут финансироваться через ФОМС, медпомощь в них будет оплачиваться через фонд без участия страховых медорганизаций.

Так, в составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях, на эти цели в 2021 г. предусмотрено 119,4 млрд руб. Предполагается, что это позволит к 2023 г. высвободить до 6,8 млрд руб., которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС, объяснили в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных