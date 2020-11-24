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Глава СКР назвал число не получивших зарплаты граждан

Ведомости

Заработную плату в 2020 г. не получили более 182 000 работников в России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«Заработанные деньги не получили более 182 тыс. работников в 2 тыс. организаций», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании с регионами. За девять месяцев следователи возбудили 1398 уголовных дел по таким фактам, потерпевшими признаны более 20 000 граждан. 

Бастрыкин подчеркнул, что увеличение задолженности по выплатам «особенно тревожно» в период пандемии коронавируса.

Ранее банк «Открытие» провел опрос и пришел к выводу, что треть компаний в России сократили зарплаты сотрудникам, чтобы обеспечить функционирование бизнеса в период пандемии коронавируса. По данным «Открытия», разорились в результате пандемии 8% компаний, закрыли бизнес — 7%.

Ранее по теме: В Совфеде назвали долю граждан с «серой» зарплатой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных