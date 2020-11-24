Глава СКР назвал число не получивших зарплаты граждан
Заработную плату в 2020 г. не получили более 182 000 работников в России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.
«Заработанные деньги не получили более 182 тыс. работников в 2 тыс. организаций», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании с регионами. За девять месяцев следователи возбудили 1398 уголовных дел по таким фактам, потерпевшими признаны более 20 000 граждан.
Бастрыкин подчеркнул, что увеличение задолженности по выплатам «особенно тревожно» в период пандемии коронавируса.
Ранее банк «Открытие» провел опрос и пришел к выводу, что треть компаний в России сократили зарплаты сотрудникам, чтобы обеспечить функционирование бизнеса в период пандемии коронавируса. По данным «Открытия», разорились в результате пандемии 8% компаний, закрыли бизнес — 7%.