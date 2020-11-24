Глава СКР назвал число не получивших зарплаты граждан

«Заработанные деньги не получили более 182 тыс. работников в 2 тыс. организаций», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании с регионами. За девять месяцев следователи возбудили 1398 уголовных дел по таким фактам, потерпевшими признаны более 20 000 граждан.