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Байден пообещал восстановить лидерство США на мировой арене

Ведомости

Новая администрация восстановит лидерство США на мировой арене, заявил Джо Байден, которого ведущие американские СМИ называют избранным президентом США, хотя официальные итоги выборов еще не подведены. 

«Все вместе эти государственные служащие восстановят... глобальное лидерство Америки и ее моральное лидерство», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

По его словам, они также переосмыслят американскую внешнюю политику, сделают так, чтобы военнослужащие, дипломаты и сотрудники спецслужб могли вне политики выполнять свою работу.

«Америка вернулась. Мы будем играть ведущую роль в мире, а не отступать от него... не отвергать наших союзников, отстаивать свои ценности», — подчеркнул Байден

По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса. За последние сутки победу Байдена на выборах подтвердили три ключевых штата – Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Ранее по теме: Трамп анонсировал крупный иск о фальсификации результатов выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных