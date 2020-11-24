Байден пообещал восстановить лидерство США на мировой арене

По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса. За последние сутки победу Байдена на выборах подтвердили три ключевых штата – Мичиган, Невада и Пенсильвания.