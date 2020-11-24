Байден пообещал восстановить лидерство США на мировой арене
Новая администрация восстановит лидерство США на мировой арене, заявил Джо Байден, которого ведущие американские СМИ называют избранным президентом США, хотя официальные итоги выборов еще не подведены.
«Все вместе эти государственные служащие восстановят... глобальное лидерство Америки и ее моральное лидерство», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
По его словам, они также переосмыслят американскую внешнюю политику, сделают так, чтобы военнослужащие, дипломаты и сотрудники спецслужб могли вне политики выполнять свою работу.
«Америка вернулась. Мы будем играть ведущую роль в мире, а не отступать от него... не отвергать наших союзников, отстаивать свои ценности», — подчеркнул Байден
По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных. При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса. За последние сутки победу Байдена на выборах подтвердили три ключевых штата – Мичиган, Невада и Пенсильвания.