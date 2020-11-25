В центре Чумакова не выявили побочных эффектов у вакцины от коронавируса
У добровольцев клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова не выявлено нежелательных реакций на препарат, заявил в ходе пресс-конференции заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев.
«Сейчас мы находимся в клинических исследованиях. Мы уже проводим их полтора месяца, на сегодняшний день каких-то нежелательных явлений на введение вакцины у добровольцев не зарегистрировано», — сказал Игнатьев. По его словам, в ходе исследований 300 человек получат вакцину, еще 100 человек — плацебо. Статистика по испытаниям будет известна в феврале 2021 года, добавил Игнатьев. Он отметил, что сейчас испытания находятся в фазе I/II.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от центра им. Чумакова.