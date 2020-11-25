В центре Чумакова не выявили побочных эффектов у вакцины от коронавируса

«Сейчас мы находимся в клинических исследованиях. Мы уже проводим их полтора месяца, на сегодняшний день каких-то нежелательных явлений на введение вакцины у добровольцев не зарегистрировано», — сказал Игнатьев. По его словам, в ходе исследований 300 человек получат вакцину, еще 100 человек — плацебо. Статистика по испытаниям будет известна в феврале 2021 года, добавил Игнатьев. Он отметил, что сейчас испытания находятся в фазе I/II.