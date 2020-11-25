Романа Виктюка посмертно наградят «Звездой театрала»
Театрального режиссера Романа Виктюка посмертно наградят международной театральной премией зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», сообщил учредитель и президент премии Валерий Яков.
«Мы должны были вручать награду в самой почетной номинации "Легенда сцены" Роману Григорьевичу Виктюку и сообщили об этом ему. Но случилась трагедия, его не стало», — цитирует ТАСС Якова. По его словам, награда будет передана либо представителям театра, либо родным режиссера.
Роман Виктюк был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем. Позднее основал театр под своим именем, где был художественным руководителем и главным режиссером.