Романа Виктюка посмертно наградят «Звездой театрала»

Роман Виктюк был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем. Позднее основал театр под своим именем, где был художественным руководителем и главным режиссером.