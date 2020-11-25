В Аргентине объявили трехдневный траур после смерти Марадоны

Марадона — чемпион мира 1986 г, вице-чемпион мира 1990 г. и участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Он также выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.