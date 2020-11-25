В Аргентине объявили трехдневный траур после смерти Марадоны
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщают газета Clarin и телеканал CNN Brasil.
Утром 25 ноября он перенес кардиореспираторную остановку в Буэнос-Айресе в районе Сан-Андреса. Несколько бригад «скорой» пытались оказать ему помощь, но спасти футболиста так и не удалось, отмечают аргентинские СМИ. В стране был объявлен трехдневный траур.
30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. 4 ноября врачи успешно прооперировали Марадону после того, как у него обнаружили субдуральную гематому. 12 ноября он был выписан из больницы.
Бразильский футболист Пеле, комментируя смерть Марадоны, заявил, что «грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой» — (цитата по «РИА Новости»).
Марадона — чемпион мира 1986 г, вице-чемпион мира 1990 г. и участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Он также выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
С сентября 2019 г. он возглавлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», а до апреля 2019 г. Марадона был главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».