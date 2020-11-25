В Турции зафиксировали третий пик пандемии коронавируса

За последние сутки в Турции выявлен 7381 новый случай коронавируса и 161 летальный исход – оба показателя являются рекордными с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано 460 916 случаев коронавируса и 12 672 летальных исхода, следует из данных Минздрава Турции.