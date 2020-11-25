В Турции зафиксировали третий пик пандемии коронавируса
Третий пик пандемии коронавируса зафиксирован в нескольких провинциях Турции, в том числе в Стамбуле, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает ТАСС.
«Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — сказал Коджа.
За последние сутки в Турции выявлен 7381 новый случай коронавируса и 161 летальный исход – оба показателя являются рекордными с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано 460 916 случаев коронавируса и 12 672 летальных исхода, следует из данных Минздрава Турции.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 24 место в мире по числу зараженных COVID-19 и 21-е по количеству смертей от коронавируса.
17 ноября президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Турции будет введен комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра.