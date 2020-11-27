Бывшего вице-мэра Евпатории арестовали по делу о получении взятки

О задержании Вавренюка вчера со ссылкой на источники в СКР по Крыму и Севастополю сообщил «Коммерсантъ». Собеседник издания рассказал, что бывший вице-мэр весной 2018 г. получил взятку в виде объекта капитального строения за то, что утвердил схему «расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета». Спустя время Вавренюк подписал постановление в интересах взяткодателя.