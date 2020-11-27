Бывшего вице-мэра Евпатории арестовали по делу о получении взятки
Евпаторийский городской суд арестовал на два месяца бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
«Бывший чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц», — говорится в сообщении.
В пресс-службе суда также отметили, что с 2010 по 2014 г., когда Крым был в составе Украины, Вавренюк возглавлял прокуратуру Евпатории. Заместителем главы администрации города он работал с мая 2017 г. и уволился несколько дней назад.
О задержании Вавренюка вчера со ссылкой на источники в СКР по Крыму и Севастополю сообщил «Коммерсантъ». Собеседник издания рассказал, что бывший вице-мэр весной 2018 г. получил взятку в виде объекта капитального строения за то, что утвердил схему «расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета». Спустя время Вавренюк подписал постановление в интересах взяткодателя.
Кроме того, сейчас следствие решает вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела против Вавренюка по статье о превышении должностных полномочий. Следствие выясняет основания, на которых жена экс-чиновника была признана малоимущей и получила квартиру за счет муниципального бюджета.