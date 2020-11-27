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Бывшего вице-мэра Евпатории арестовали по делу о получении взятки

Ведомости

Евпаторийский городской суд арестовал на два месяца бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.

«Бывший чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе суда также отметили, что с 2010 по 2014 г., когда Крым был в составе Украины, Вавренюк возглавлял прокуратуру Евпатории. Заместителем главы администрации города он работал с мая 2017 г. и уволился несколько дней назад.

О задержании Вавренюка вчера со ссылкой на источники в СКР по Крыму и Севастополю сообщил «Коммерсантъ». Собеседник издания рассказал, что бывший вице-мэр весной 2018 г. получил взятку в виде объекта капитального строения за то, что утвердил схему «расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета». Спустя время Вавренюк подписал постановление в интересах взяткодателя.

Кроме того, сейчас следствие решает вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела против Вавренюка по статье о превышении должностных полномочий. Следствие выясняет основания, на которых жена экс-чиновника была признана малоимущей и получила квартиру за счет муниципального бюджета.

Ранее по теме: Бывшего вице-мэра Евпатории задержали по подозрению в получении взятки
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных