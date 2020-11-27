В МИД заявили о готовности России отвечать на провокации США

По мнению МИДа, факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. «Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем», — заявили в МИДе, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.