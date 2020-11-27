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В МИД заявили о готовности России отвечать на провокации США

Ведомости

МИД России выразил решительный протест и призвал отказаться от провокаций, связанных с нарушением российских границ, говорится в комментарии дипведомства в ответ на заход американского эсминца в российские территориальные воды.

По мнению МИДа, факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. «Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем», — заявили в МИДе, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.

«МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в комментарии российского дипведомства.

Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил команду эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра, чтобы вытеснить корабль из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.

После инцидента пресс-служба Седьмого флота ВМС США заявила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву».

Ранее по теме: Минобороны опубликовало видео с нарушившим границу России эсминцем США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных