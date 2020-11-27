В МИД заявили о готовности России отвечать на провокации США
МИД России выразил решительный протест и призвал отказаться от провокаций, связанных с нарушением российских границ, говорится в комментарии дипведомства в ответ на заход американского эсминца в российские территориальные воды.
По мнению МИДа, факт захода американского военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. «Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем», — заявили в МИДе, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.
«МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в комментарии российского дипведомства.
Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил команду эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра, чтобы вытеснить корабль из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.
После инцидента пресс-служба Седьмого флота ВМС США заявила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву».