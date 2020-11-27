ВОЗ не считает животных источником коронавируса в Европе
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил об отсутствии доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе.
«Исследования показали, что люди могут заражать норок, а норки могут заражать людей. Но нет доказательств того, что животные стали источником заражения людей в Европе, как это было в Китае», — цитирует «РИА Новости» представителя ВОЗ.
Он также рассказал об изучении происхождения вируса: «Это исследование начнется в Ухане в Китае, откуда поступило первое сообщение. Потом на основе выводов мы можем отправиться в любом направлении», — сказал он.
Ранее немецкий врач назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса. По его словам, «стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии.