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ВОЗ не считает животных источником коронавируса в Европе

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил об отсутствии доказательств того, что животные были источником заражения коронавирусом людей в Европе.

«Исследования показали, что люди могут заражать норок, а норки могут заражать людей. Но нет доказательств того, что животные стали источником заражения людей в Европе, как это было в Китае», — цитирует «РИА Новости» представителя ВОЗ.

Он также рассказал об изучении происхождения вируса: «Это исследование начнется в Ухане в Китае, откуда поступило первое сообщение. Потом на основе выводов мы можем отправиться в любом направлении», — сказал он.

Ранее немецкий врач назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса. По его словам, «стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии.

Ранее по теме: Немецкий врач назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных