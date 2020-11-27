На Кубани возбудили два уголовных дела после гибели шести человек в ДТП

По версии следствия, 27 ноября водитель с четырнадцатью пассажирами следовал по автодороге Выселки — Кирпильская в сторону станицы Выселки и при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «КамАЗ». Это привело к ДТП, в результате которого восемь человек пострадали, шесть погибли.