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На Кубани возбудили два уголовных дела после гибели шести человек в ДТП

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Брюховецкого района Краснодарского края в связи с гибелью шести человек в результате ДТП, сообщается на сайте регионального СКР.

«Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей гибель шестерых граждан в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Выселки-Кирпильская» (ч.3 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В СКР пояснили, что подозреваемая с неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей автомобиле «Газель». Транспорт не был оборудован сидячими местами для пассажиров и ремнями безопасности. Кроме того, женщина привлекла в качестве водителя 19-летнего молодого человека.

По версии следствия, 27 ноября водитель с четырнадцатью пассажирами следовал по автодороге Выселки — Кирпильская в сторону станицы Выселки и при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «КамАЗ». Это привело к ДТП, в результате которого восемь человек пострадали, шесть погибли.

Второе уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») возбуждено в отношении 19-летнего водителя «Газели», сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных