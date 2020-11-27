На Кубани возбудили два уголовных дела после гибели шести человек в ДТП
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Брюховецкого района Краснодарского края в связи с гибелью шести человек в результате ДТП, сообщается на сайте регионального СКР.
«Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей гибель шестерых граждан в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Выселки-Кирпильская» (ч.3 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В СКР пояснили, что подозреваемая с неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей автомобиле «Газель». Транспорт не был оборудован сидячими местами для пассажиров и ремнями безопасности. Кроме того, женщина привлекла в качестве водителя 19-летнего молодого человека.
По версии следствия, 27 ноября водитель с четырнадцатью пассажирами следовал по автодороге Выселки — Кирпильская в сторону станицы Выселки и при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «КамАЗ». Это привело к ДТП, в результате которого восемь человек пострадали, шесть погибли.
Второе уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») возбуждено в отношении 19-летнего водителя «Газели», сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю. Ему грозит до семи лет лишения свободы.