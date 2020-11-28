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В России утвердили стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 г., сообщается на сайте правительства.

В пресс-службе правительства пояснили, что стратегия включает 11 приоритетных направлений, каждое из которых содержит свой комплекс мероприятий, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт.

«В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество», — говорится в сообщении.

В частности, инфраструктурный блок подразумевает создание национального центра спортивной медицины, который будет координировать работу медицинских и научных организаций. Стратегия предполагает также и создание единого информационного центра, который будет следить за строительством и ремонтом спортивных объектов в сельских территориях, физкультурных детских центров и других спортивных сооружений.

Кроме того, планируется введение электронных паспортов для спортсменов и создание единой электронной платформы для сбора информации по всей отрасли. В рамках экономического блока мероприятий предусмотрена разработка мер по налоговой поддержке организаций и предпринимателей, занятых в сфере физической культуры, а также господдержка производителей спортивной продукции. Новая программа заменит действующую, которая была утверждена в 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных