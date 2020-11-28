В России утвердили стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 г., сообщается на сайте правительства.
В пресс-службе правительства пояснили, что стратегия включает 11 приоритетных направлений, каждое из которых содержит свой комплекс мероприятий, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт.
«В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество», — говорится в сообщении.
В частности, инфраструктурный блок подразумевает создание национального центра спортивной медицины, который будет координировать работу медицинских и научных организаций. Стратегия предполагает также и создание единого информационного центра, который будет следить за строительством и ремонтом спортивных объектов в сельских территориях, физкультурных детских центров и других спортивных сооружений.
Кроме того, планируется введение электронных паспортов для спортсменов и создание единой электронной платформы для сбора информации по всей отрасли. В рамках экономического блока мероприятий предусмотрена разработка мер по налоговой поддержке организаций и предпринимателей, занятых в сфере физической культуры, а также господдержка производителей спортивной продукции. Новая программа заменит действующую, которая была утверждена в 2009 г.