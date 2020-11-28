В России утвердили стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Кроме того, планируется введение электронных паспортов для спортсменов и создание единой электронной платформы для сбора информации по всей отрасли. В рамках экономического блока мероприятий предусмотрена разработка мер по налоговой поддержке организаций и предпринимателей, занятых в сфере физической культуры, а также господдержка производителей спортивной продукции. Новая программа заменит действующую, которая была утверждена в 2009 г.