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Замглавы Новоуральского городского округа обнаружили мертвым

Ведомости

Замглавы Новоуральского городского округа Михаил Черницкий погиб, следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Свердловской области.

В ведомстве пояснили, что Черницкий погиб после стрельбы.

«Следственным отделом по городу Алапаевску СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК.

Следствие назначило необходимые судебные экспертизы и изъяло оружие, из которого был произведен выстрел.

Отмечается, что инцидент произошел на территории Алапаевского района.

Как сообщается на сайте администрации Новоуральского городского округа, Черницкий на своей должности курировал стратегическое развитие и инвестиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных