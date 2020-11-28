Замглавы Новоуральского городского округа обнаружили мертвым
Замглавы Новоуральского городского округа Михаил Черницкий погиб, следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Свердловской области.
В ведомстве пояснили, что Черницкий погиб после стрельбы.
«Следственным отделом по городу Алапаевску СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — рассказали в СК.
Следствие назначило необходимые судебные экспертизы и изъяло оружие, из которого был произведен выстрел.
Отмечается, что инцидент произошел на территории Алапаевского района.
Как сообщается на сайте администрации Новоуральского городского округа, Черницкий на своей должности курировал стратегическое развитие и инвестиции