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Потерпевшие по делу катастрофы в «Шереметьево» требуют компенсации от поставщика шасси

Ведомости

Адвокаты 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей 5 мая 2019 г. в аэропорту «Шереметьево», готовят иск в Версальский суд к поставщикам шасси для самолета SSJ-100, говорится на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры». 

«Адвокатами Игорем Труновым и французским адвокатом Вильямом Бурдоном (William BOURDON), во Франции направлены досудебные претензии, поставщикам систем и частей самолета, готовится иск в Версальский суд в интересах 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе SSJ 100 произошедшей 05.05.2019г.»,— говорится в сообщении.

По данным адвокатов, причина пожара, который возник при посадке самолета, была в «неправильной схеме проектирования системы уборки-выпуска и крепления основных опор шасси, произошедшей вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении». В сообщении говорится, что, согласно международным и российским стандартам, разрушение шасси при посадке самолета не должно приводить к течи из топливного бака и возникновению пожара.

«Недостатки и просчеты присутствовали на протяжении всего нештатного процесса, начиная с удара молнии, отказа электрогенераторов и перевода системы управления в аварийный режим Direct Mode», — говорится в сообщении.

SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Генпрокуратура предъявила обвинение пилоту Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что он нарушил правила посадки самолета, что привело к перегрузке и крушению. Пилот не признает вину.

Ранее по теме: СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных