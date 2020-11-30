Потерпевшие по делу катастрофы в «Шереметьево» требуют компенсации от поставщика шасси

SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Генпрокуратура предъявила обвинение пилоту Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что он нарушил правила посадки самолета, что привело к перегрузке и крушению. Пилот не признает вину.