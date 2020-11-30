Потерпевшие по делу катастрофы в «Шереметьево» требуют компенсации от поставщика шасси
Адвокаты 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей 5 мая 2019 г. в аэропорту «Шереметьево», готовят иск в Версальский суд к поставщикам шасси для самолета SSJ-100, говорится на сайте юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры».
«Адвокатами Игорем Труновым и французским адвокатом Вильямом Бурдоном (William BOURDON), во Франции направлены досудебные претензии, поставщикам систем и частей самолета, готовится иск в Версальский суд в интересах 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе SSJ 100 произошедшей 05.05.2019г.»,— говорится в сообщении.
По данным адвокатов, причина пожара, который возник при посадке самолета, была в «неправильной схеме проектирования системы уборки-выпуска и крепления основных опор шасси, произошедшей вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении». В сообщении говорится, что, согласно международным и российским стандартам, разрушение шасси при посадке самолета не должно приводить к течи из топливного бака и возникновению пожара.
«Недостатки и просчеты присутствовали на протяжении всего нештатного процесса, начиная с удара молнии, отказа электрогенераторов и перевода системы управления в аварийный режим Direct Mode», — говорится в сообщении.
SSJ100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая сразу после вылета совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Генпрокуратура предъявила обвинение пилоту Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что он нарушил правила посадки самолета, что привело к перегрузке и крушению. Пилот не признает вину.