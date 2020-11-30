Палестина обсуждает с Россией сотрудничество по вакцине «Спутник V»

«Мы пытаемся найти механизм, основанный на трех элементах. Первое – это программа поддержки менее развитых стран в виде предоставления вакцины, на втором этапе эти страны могут закупить часть вакцины и третий этап – эти страны могут сами производить эту вакцину на местах. Мы работаем с российскими друзьями в рамках этого видения», — сказал Нофаль на пресс-конференции.