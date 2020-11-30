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Палестина обсуждает с Россией сотрудничество по вакцине «Спутник V»

Ведомости

Палестина обсуждает с Россией возможность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля.

«Мы пытаемся найти механизм, основанный на трех элементах. Первое – это программа поддержки менее развитых стран в виде предоставления вакцины, на втором этапе эти страны могут закупить часть вакцины и третий этап – эти страны могут сами производить эту вакцину на местах. Мы работаем с российскими друзьями в рамках этого видения», — сказал Нофаль на пресс-конференции.

Он отметил, что Палестина оценивает объем и стоимость вакцины, которую может предоставить Россия. Этот вопрос также обсуждался с послом Иордании, «потому что и в Палестине, и в Иордании, может быть, будет совместное производство на третьем этапе», объяснил дипломат.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что более 40 стран подали заявки на производство российской вакцины «Спутник V», ее начали производить в четырех странах — Южной Корее, Бразилии, Индии и Китае. Первой среди европейских стран проявила интерес к вакцине из России Венгрия. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: РФПИ провел переговоры с Францией по производству вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных