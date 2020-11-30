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Власти Санкт-Петербурга заявили о потере 70% турпотока из-за пандемии

Ведомости

Ранее сделанные прогнозы о потере Санкт-Петербургом 70% турпотока в результате пандемии сбылись, заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он признал, что по итогам 2020 г. город примет не более 3,5-4 млн гостей, в то время как годом раньше Санкт-Петербург посетили более чем в два раза больше туристов. «[Ранее прогнозировалось, что] 70% туристского оборота мы можем потерять и, к сожалению, эти прогнозы подтверждаются с учетом второй волны пандемии. Я напомню, что в прошлом году было 10,5 млн гостей в нашем городе», — сказал Корнеев.

Он отметил, что в августе благодаря принятым мерам спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом, так как «границы были закрыты, крупные деловые мероприятия были перенесены». «Половину туристов по деньгам мы не увидели, за исключением начала года», — добавил Корнеев.

В середине октября Ростуризм оценил потери российской турострасли из-за пандемии в 600 млрд руб. по итогам года, в то время как по итогам прошлого года доходы составили около $11 млрд. Однако на данный момент рынок покинули, по данным ведомства, только около 1% компаний. До этого, в конце сентября, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ может составить около $8-9 млрд к концу года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных