Власти Санкт-Петербурга заявили о потере 70% турпотока из-за пандемии

Он признал, что по итогам 2020 г. город примет не более 3,5-4 млн гостей, в то время как годом раньше Санкт-Петербург посетили более чем в два раза больше туристов. «[Ранее прогнозировалось, что] 70% туристского оборота мы можем потерять и, к сожалению, эти прогнозы подтверждаются с учетом второй волны пандемии. Я напомню, что в прошлом году было 10,5 млн гостей в нашем городе», — сказал Корнеев.