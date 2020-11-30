Эрдоган расширил действие комендантского часа в Турции

«Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу. В торговые центры будут пропускать определенное число посетителей и только по цифровому коду. Будет ограничено также посещение многолюдных мест на улицах», — цитирует «РИА Новости» Эрдогана. Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10.00 до 16.00.