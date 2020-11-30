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Эрдоган расширил действие комендантского часа в Турции

Ведомости

В Турции с 1 декабря расширяется действие комендантского часа, введенного в рамках борьбы с распространением COVID-19 — он будет не только в выходные, но и в будние дни. Кроме того, власти страны приостановят работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничат допуск граждан в торговые центры, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу. В торговые центры будут пропускать определенное число посетителей и только по цифровому коду. Будет ограничено также посещение многолюдных мест на улицах», — цитирует «РИА Новости» Эрдогана. Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10.00 до 16.00.

17 ноября Эрдоган заявлял, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Турции будет введен комендантский час в выходные дни с 20 часов вечера до 10 часов утра. Позднее турецкий Минздрав сообщил, что в нескольких провинциях Турции, в том числе в Стамбуле, зафиксирован третий пик пандемии коронавируса.

Ранее по теме: В Турции зафиксировали третий пик пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных