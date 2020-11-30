В Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавиурса
За сутки в Турции от коронавируса умерли 188 человек, сообщает Минздрав страны. Это рекордный показатель с начала пандемии.
«Сегодня выявлено 31 219 новых случаев COVID-19. Умерли 188 больных, с начала пандемии — 13 746. В тяжелом состоянии находятся 5190 больных», — говорится в сообщении ведомства. По данным турецкого Минздрава, с начала пандемии проведено 18 592 292 теста на коронавирус.
По данным на 30 ноября, в Турции заполнено 54,7% коечного фонда.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 1 декабря в стране расширяется действие комендантского часа: он распространяется и на будние дни. Кроме того, власти страны приостановят работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничат допуск граждан в торговые центры. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
Комендантский час в выходные был объявлен в Турции 17 ноября. С начала сентября по всей стране действует обязательный масочный режим.
Турция стала одной из первый стран, с которой в августе Россия открыла авиасообщение. Согласно опубликованной в ноябре статистике турецких властей, за первые девять месяцев 2020 г. в стране побывали 1,4 млн россиян, что на 76% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (5,9 млн).