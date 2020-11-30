В Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавиурса

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 1 декабря в стране расширяется действие комендантского часа: он распространяется и на будние дни. Кроме того, власти страны приостановят работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничат допуск граждан в торговые центры. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.