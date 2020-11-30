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В Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавиурса

Ведомости

За сутки в Турции от коронавируса умерли 188 человек, сообщает Минздрав страны. Это рекордный показатель с начала пандемии.

«Сегодня выявлено 31 219 новых случаев COVID-19. Умерли 188 больных, с начала пандемии — 13 746. В тяжелом состоянии находятся 5190 больных», — говорится в сообщении ведомства. По данным турецкого Минздрава, с начала пандемии проведено 18 592 292 теста на коронавирус.

По данным на 30 ноября, в Турции заполнено 54,7% коечного фонда.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 1 декабря в стране расширяется действие комендантского часа: он распространяется и на будние дни. Кроме того, власти страны приостановят работу бань, бассейнов и спортзалов, а также ограничат допуск граждан в торговые центры. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

Комендантский час в выходные был объявлен в Турции 17 ноября. С начала сентября по всей стране действует обязательный масочный режим.

Турция стала одной из первый стран, с которой в августе Россия открыла авиасообщение. Согласно опубликованной в ноябре статистике турецких властей, за первые девять месяцев 2020 г. в стране побывали 1,4 млн россиян, что на 76% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (5,9 млн).

Ранее по теме: В Турции зафиксировали третий пик пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных