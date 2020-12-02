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Маск планирует доставить человека на Марс через шесть лет

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SpaceX впервые доставит человека на Марс через шесть лет с настоящего момента, заявил основатель компании Илон Маск на церемонии вручения премии немецкой медиакорпорации Axel Springer, которая ежегодно присуждается за инновационные идеи, влияющие на развитие человечества. Трансляция церемонии велась на YouTube.

«Я уверен, что это произойдет примерно через шесть лет с настоящего момента. Если повезет, может быть, в течение четырех лет», — заявил Маск в ответ на вопрос, когда человеку впервые удастся приземлиться на Марсе.

При этом предприниматель отметил, что сначала SpaceX планирует отправить на планету беспилотный корабль. Это, по его словам, должно произойти через два года.

В июне Маск объявил о планах построить плавучий космодром. Он отметил, что оттуда будут запускаться ракеты «сверхтяжелого класса» для полетов на Марс и Луну, а также для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли. По его словам, с космодрома будут выполняться коммерческие полеты вокруг нашей планеты. Испытательные полеты с участием пассажиров должны начаться после тестирования, через 2-3 года, сказал он тогда.

Ранее по теме: Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в рейтинге миллиардеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных