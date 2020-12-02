Маск планирует доставить человека на Марс через шесть лет
SpaceX впервые доставит человека на Марс через шесть лет с настоящего момента, заявил основатель компании Илон Маск на церемонии вручения премии немецкой медиакорпорации Axel Springer, которая ежегодно присуждается за инновационные идеи, влияющие на развитие человечества. Трансляция церемонии велась на YouTube.
«Я уверен, что это произойдет примерно через шесть лет с настоящего момента. Если повезет, может быть, в течение четырех лет», — заявил Маск в ответ на вопрос, когда человеку впервые удастся приземлиться на Марсе.
При этом предприниматель отметил, что сначала SpaceX планирует отправить на планету беспилотный корабль. Это, по его словам, должно произойти через два года.
В июне Маск объявил о планах построить плавучий космодром. Он отметил, что оттуда будут запускаться ракеты «сверхтяжелого класса» для полетов на Марс и Луну, а также для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли. По его словам, с космодрома будут выполняться коммерческие полеты вокруг нашей планеты. Испытательные полеты с участием пассажиров должны начаться после тестирования, через 2-3 года, сказал он тогда.