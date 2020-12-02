Маск планирует доставить человека на Марс через шесть лет

В июне Маск объявил о планах построить плавучий космодром. Он отметил, что оттуда будут запускаться ракеты «сверхтяжелого класса» для полетов на Марс и Луну, а также для гиперзвуковых путешествий вокруг Земли. По его словам, с космодрома будут выполняться коммерческие полеты вокруг нашей планеты. Испытательные полеты с участием пассажиров должны начаться после тестирования, через 2-3 года, сказал он тогда.