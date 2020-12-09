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Гинцбург рассказал о людях с естественной устойчивостью к коронавирусу

Ведомости

У людей с высоким уровнем интерферонов, в том числе альфа интерферонов, может быть устойчивость к коронавирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность», — отметил Гинцбург.

Директор центра отметил, что таких людей можно считать условно устойчивыми, причем не только к коронавирусу, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Гинцбург добавил, что нет гарантии, что интерферон будет стабильно вырабатываться на достаточно высоком уровне. По его мнению, единственная стабильная защита от вируса — иммунитет, который возникает в результате вакцинации. 

Гинцбург рассказал, что коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, так как иммунитет человека более разнообразен, чем мутации вируса.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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