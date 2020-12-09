Гинцбург рассказал о людях с естественной устойчивостью к коронавирусу
У людей с высоким уровнем интерферонов, в том числе альфа интерферонов, может быть устойчивость к коронавирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность», — отметил Гинцбург.
Директор центра отметил, что таких людей можно считать условно устойчивыми, причем не только к коронавирусу, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Гинцбург добавил, что нет гарантии, что интерферон будет стабильно вырабатываться на достаточно высоком уровне. По его мнению, единственная стабильная защита от вируса — иммунитет, который возникает в результате вакцинации.
Гинцбург рассказал, что коронавирус не может приобрести устойчивость к антителам, так как иммунитет человека более разнообразен, чем мутации вируса.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.