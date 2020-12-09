Гинцбург рассказал о людях с естественной устойчивостью к коронавирусу

Директор центра отметил, что таких людей можно считать условно устойчивыми, причем не только к коронавирусу, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. Гинцбург добавил, что нет гарантии, что интерферон будет стабильно вырабатываться на достаточно высоком уровне. По его мнению, единственная стабильная защита от вируса — иммунитет, который возникает в результате вакцинации.