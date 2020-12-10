Опрос: россияне потратят на празднование Нового года в среднем по 25 000 рублей

По сравнению с реальными расходами 2019 г. россияне планируют сократить расходы на подарки — с почти 11 тыс. руб. до чуть более 10 тыс. руб.. Траты на новогодний стол планируется увеличить с 10 080 руб. до 11 040 руб. Таким образом, доля подарков в бюджете сократится с 45% до 40%, доля расходов на еду и напитки вырастет с 41% до 44%. Оставшееся респонденты хотят потратить на развлечения.