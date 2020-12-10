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Опрос: россияне потратят на празднование Нового года в среднем по 25 000 рублей

Ведомости

Россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тыс. руб., говорится в исследовании «Новый год и Рождество — 2021» компании «Делойт и Туш СНГ», сообщил РБК. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте 18-65 лет.

По сравнению с 2019 г. россияне планируют потратить на Новый год на 28% больше. Показатель 2019 г. — 19,3 тыс. руб. — аналитики называли рекордным. 

Эксперты не ожидают большого роста реальных, а не запланированных расходов россиян на празднование. По данным аналитиков, в 2019 г. россияне потратили в среднем по 24,6 тыс. руб. на новый год, то есть планируемое увеличение составит менее 2%. 

По сравнению с реальными расходами 2019 г. россияне планируют сократить расходы на подарки — с почти 11 тыс. руб. до чуть более 10 тыс. руб.. Траты на новогодний стол планируется увеличить с 10 080 руб. до 11 040 руб. Таким образом, доля подарков в бюджете сократится с 45% до 40%, доля расходов на еду и напитки вырастет с 41% до 44%. Оставшееся респонденты хотят потратить на развлечения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных