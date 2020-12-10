Медведев предложил сделать переоформление карт пенсионеров дистанционным

По его словам, этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это их «социальная миссия». По мнению Медведева, доставку могли бы осуществлять волонтеры, в том числе партийные. Они бы могли приезжать к пенсионерам на дом с компьютером, чтобы сначала помочь заполнить необходимые документы, а затем привезти банковскую карту.