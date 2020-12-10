Медведев предложил сделать переоформление карт пенсионеров дистанционным
Зампредседателя Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил дистанционное переоформление банковских карт пенсионерам и бесплатную их доставку на дом при помощи волонтеров. С этим предложением он намерен обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
«Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия — это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода, — цитирует "РИА Новости" Медведева.
По его словам, этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это их «социальная миссия». По мнению Медведева, доставку могли бы осуществлять волонтеры, в том числе партийные. Они бы могли приезжать к пенсионерам на дом с компьютером, чтобы сначала помочь заполнить необходимые документы, а затем привезти банковскую карту.
Ранее предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г., затем из-за сложностей с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса ЦБ перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября 2020 г. Позднее ЦБ продлил этот срок до 31 декабря 2020 г.
В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.