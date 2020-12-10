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Медведев предложил сделать переоформление карт пенсионеров дистанционным

Ведомости

Зампредседателя Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил дистанционное переоформление банковских карт пенсионерам и бесплатную их доставку на дом при помощи волонтеров. С этим предложением он намерен обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия — это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода, — цитирует "РИА Новости" Медведева.

По его словам, этим могли бы заняться коммерческие банки, поскольку это их «социальная миссия». По мнению Медведева, доставку могли бы осуществлять волонтеры, в том числе партийные. Они бы могли приезжать к пенсионерам на дом с компьютером, чтобы сначала помочь заполнить необходимые документы, а затем привезти банковскую карту.

Ранее предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 г., затем из-за сложностей с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса ЦБ перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября 2020 г. Позднее ЦБ продлил этот срок до 31 декабря 2020 г.

В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.

Ранее по теме: ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных