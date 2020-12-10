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Путин допустил доработку законопроекта об иноагентах

Ведомости

Президент России Владимир Путин не исключил возможность доработки законопроекта, который расширяет применение статуса иноагента. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее документ был принят в первом чтении.

«Мы исходим из того, что это [законодательные меры] не ведет к каким-то запретительным шагам со стороны государства. Если вы считаете, что здесь риски, если юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то конечно над этим нужно поработать, я согласен», — отметил глава государства в ходе встречи.

Также он заявил, что видит риски, связанные с блокировкой деятельности иностранных соцсетей, которыми пользуются россияне. По словам Путина, Россия не занимается цензурой в медиапространстве, но вынуждена отвечать на подобные действия со стороны других стран. По его словам, действовать нужно «очень аккуратно» — не ограничивать людей, а развивать свои сервисы.

Путин также рассказал о возможных причинах распространения статуса иноагентов на физлиц. Это, по словам президента, связано с появлением новым способов получения денег из-за границы на осуществление своей деятельности. Кроме этого, Путин прокомментировал идею об участии иноагентов в общественных советах органов власти.

«Я не могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа или Министерство внутренней безопасности. Ну смешно даже говорить», — сказал российский лидер.

3 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 3 декабря поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных