Путин допустил доработку законопроекта об иноагентах
Президент России Владимир Путин не исключил возможность доработки законопроекта, который расширяет применение статуса иноагента. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее документ был принят в первом чтении.
«Мы исходим из того, что это [законодательные меры] не ведет к каким-то запретительным шагам со стороны государства. Если вы считаете, что здесь риски, если юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то конечно над этим нужно поработать, я согласен», — отметил глава государства в ходе встречи.
Также он заявил, что видит риски, связанные с блокировкой деятельности иностранных соцсетей, которыми пользуются россияне. По словам Путина, Россия не занимается цензурой в медиапространстве, но вынуждена отвечать на подобные действия со стороны других стран. По его словам, действовать нужно «очень аккуратно» — не ограничивать людей, а развивать свои сервисы.
Путин также рассказал о возможных причинах распространения статуса иноагентов на физлиц. Это, по словам президента, связано с появлением новым способов получения денег из-за границы на осуществление своей деятельности. Кроме этого, Путин прокомментировал идею об участии иноагентов в общественных советах органов власти.
«Я не могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа или Министерство внутренней безопасности. Ну смешно даже говорить», — сказал российский лидер.
3 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 3 декабря поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами.