Путин допустил доработку законопроекта об иноагентах

«Мы исходим из того, что это [законодательные меры] не ведет к каким-то запретительным шагам со стороны государства. Если вы считаете, что здесь риски, если юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то конечно над этим нужно поработать, я согласен», — отметил глава государства в ходе встречи.