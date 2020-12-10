Камеры в метро Москвы смогут определять нуждающихся в медпомощи людей
Камеры в московском метро смогут находить пассажиров, которые нуждаются в медицинской помощи, сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы со ссылкой на руководителя Максима Ликсутова.
«Наши "умные" камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку», — сказал Ликсутов на Moscow Urban Forum. Сервис будет автоматизирован, чтобы оперативно оказать помощь нуждающемуся пассажиру, отметил он.
В начале ноября дептранс объявил об установке дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.
В сентябре ведомство сообщило, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места.