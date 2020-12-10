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Камеры в метро Москвы смогут определять нуждающихся в медпомощи людей

Ведомости

Камеры в московском метро смогут находить пассажиров, которые нуждаются в медицинской помощи, сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы со ссылкой на руководителя Максима Ликсутова.

«Наши "умные" камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку», — сказал Ликсутов на Moscow Urban Forum. Сервис будет автоматизирован, чтобы оперативно оказать помощь нуждающемуся пассажиру, отметил он.

В начале ноября дептранс объявил об установке дорожных камер, которые фиксируют непристегнутых и говорящих по телефону водителей. В ведомстве отметили, что новые комплексы фотовидеофиксации с помощью нейросети и Big Data могут точно распознавать факт нарушения. Камеры могут безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, а также ремень безопасности.

В сентябре ведомство сообщило, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать движение через парковочные места.

Ранее по теме: Московские камеры начнут фиксировать непристегнутых водителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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