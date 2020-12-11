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Путин поручил МИД поднять вопрос защиты чувств верующих на международном уровне

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел РФ инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся защиты чувств верующих. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве», — говорится в поручении. Также министерству поручено рассмотреть возможность заключения международных соглашений или принятия резолюции Генассамблеи ООН по таким вопросам.

МИД должен подготовить доклад по этому вопросу до 1 марта 2021 г., ответственным назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поручения даны по итогам встречи президента с представителями религиозных объединений.

Выступая в ходе этой встречи, муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил президенту распространить на все страны мира уже действующий в России закон об оскорблении чувств верующих. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных