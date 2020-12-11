Путин поручил МИД поднять вопрос защиты чувств верующих на международном уровне

Выступая в ходе этой встречи, муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил президенту распространить на все страны мира уже действующий в России закон об оскорблении чувств верующих. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят».