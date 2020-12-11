Путин поручил МИД поднять вопрос защиты чувств верующих на международном уровне
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел РФ инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся защиты чувств верующих. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве», — говорится в поручении. Также министерству поручено рассмотреть возможность заключения международных соглашений или принятия резолюции Генассамблеи ООН по таким вопросам.
МИД должен подготовить доклад по этому вопросу до 1 марта 2021 г., ответственным назначен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поручения даны по итогам встречи президента с представителями религиозных объединений.
Выступая в ходе этой встречи, муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев предложил президенту распространить на все страны мира уже действующий в России закон об оскорблении чувств верующих. Путин воспринял идею с энтузиазмом, хотя и отметил, что «на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят».