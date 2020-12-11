Зарплаты медсестер в США резко выросли на фоне пандемии
Зарплаты медсестер в США резко выросли в последний месяц, в некоторых случаях до $8000-9000 в неделю, сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные агентств по найму персонала в Нью Йорке. Таким образом больницы пытаются обеспечить себя медперсоналом в период наплыва пациентов с коронавирусом.
Исполнительный директор одного из агентств в Нью Йорке рассказал, что к повышению зарплаты также добавляется бесплатное жилье, транспорт и компенсация за другие расходы. Также работодатели нанимают психотерапевтов для лечения медсестер от посттравматического стресса.
По данным агентства NurseFly, за последний месяц оплата работы временных медсестер реанимации выросла на 80-90%. Зарплаты медиков значительно отличаются в разных штатах. В Мэрилэнде наблюдается самый быстрый рост зарплат медсестер — на 97% за месяц — до $6624 в неделю, на втором месте — Миссури с ростом зарплат на 94%, до $7149, на третьем — Айдахо, в котором зарплаты медсестер выросли на 86% — до $5918.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимает первое место в мире по заболеваемости коронавирусом и смертности от него. В стране зарегистрировано более 15,6 млн случаев заражения вирусом. Всего в мире выявлено около 69,6 млн случаев заражения и зарегистрировано около 1,6 млн смертей от вируса.