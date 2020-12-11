Зарплаты медсестер в США резко выросли на фоне пандемии

По данным агентства NurseFly, за последний месяц оплата работы временных медсестер реанимации выросла на 80-90%. Зарплаты медиков значительно отличаются в разных штатах. В Мэрилэнде наблюдается самый быстрый рост зарплат медсестер — на 97% за месяц — до $6624 в неделю, на втором месте — Миссури с ростом зарплат на 94%, до $7149, на третьем — Айдахо, в котором зарплаты медсестер выросли на 86% — до $5918.