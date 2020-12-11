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Зарплаты медсестер в США резко выросли на фоне пандемии

Ведомости

Зарплаты медсестер в США резко выросли в последний месяц, в некоторых случаях до $8000-9000 в неделю, сообщило издание Financial Times со ссылкой на данные агентств по найму персонала в Нью Йорке. Таким образом больницы пытаются обеспечить себя медперсоналом в период наплыва пациентов с коронавирусом.

Исполнительный директор одного из агентств в Нью Йорке рассказал, что к повышению зарплаты также добавляется бесплатное жилье, транспорт и компенсация за другие расходы. Также работодатели нанимают психотерапевтов для лечения медсестер от посттравматического стресса. 

По данным агентства NurseFly, за последний месяц оплата работы временных медсестер реанимации выросла на 80-90%. Зарплаты медиков значительно отличаются в разных штатах. В Мэрилэнде наблюдается самый быстрый рост зарплат медсестер — на 97% за месяц — до $6624 в неделю, на втором месте — Миссури с ростом зарплат на 94%, до $7149, на третьем — Айдахо, в котором зарплаты медсестер выросли на 86% — до $5918.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимает первое место в мире по заболеваемости коронавирусом и смертности от него. В стране зарегистрировано более 15,6 млн случаев заражения вирусом. Всего в мире выявлено около 69,6 млн случаев заражения и зарегистрировано около 1,6 млн смертей от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных