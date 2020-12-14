Умер оперный певец Владимир Кравцов

Кравцов начал карьеру певца как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. После окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в 1958 г. он пришел работать в Кировский театр (в советские годы Мариинский театр имел название — Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова).