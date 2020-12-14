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Умер оперный певец Владимир Кравцов

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Оперный певец, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов умер в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Мариинского театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушел из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания объявят позднее.

Кравцов начал карьеру певца как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. После окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в 1958 г. он пришел работать в Кировский театр (в советские годы Мариинский театр имел название — Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова).

На ленинградской сцене он исполнял главные партии тенорового репертуара, среди которых – Ленский, Владимир Игоревич, Лыков, Самозванец, Альмавива, Лоэнгрин, Герцог, Альфред, Тамино, Вертер, Эдгар и Манрико. Он также выступал на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных