Умер оперный певец Владимир Кравцов
Оперный певец, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов умер в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Мариинского театра.
«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушел из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания объявят позднее.
Кравцов начал карьеру певца как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. После окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в 1958 г. он пришел работать в Кировский театр (в советские годы Мариинский театр имел название — Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова).
На ленинградской сцене он исполнял главные партии тенорового репертуара, среди которых – Ленский, Владимир Игоревич, Лыков, Самозванец, Альмавива, Лоэнгрин, Герцог, Альфред, Тамино, Вертер, Эдгар и Манрико. Он также выступал на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу.