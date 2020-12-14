Российские болельщики получили реальные сроки во Франции за избиение британца

Это не единственный приговор российским фанатам за беспорядки в Марселе в 2016 г. Так, Николай Морозов был приговорен к одному году лишения свободы, Сергей Горбачев — к 18 месяцам тюрьмы, Алексей Ерунов — к двум годам заключения и двухлетнему запрету на въезд во Францию. В 2018 г. приговор двум из них был смягчен: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову — на 6. УЕФА наказал Российский футбольный союз штрафом в размере 150 000 евро и условно дисквалифицировал российскую команду до конца чемпионата Европы после расследования беспорядков на матче с англичанами в Марселе.