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Российские болельщики получили реальные сроки во Франции за избиение британца

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Суд во Франции приговорил двух российских болельщиков к реальным тюремным срокам за нападение на британского фаната в Марселе во время Чемпионата Европы по футболу 2016 г. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Суд присяжных департамента Буш-дю-Рон приговорил Павла Косова к десяти, а Михаила Ивкина к трем годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений британцу Эндрю Бача. В то же время назначенный Ивкину тюремный срок, по словам его адвоката, почти покрыт сроком его ареста, так что он выйдет на свободу до конца недели. Косов и Ивкин находятся под арестом с февраля 2018 г. после того, как были задержаны в Германии.

Обвинение требовало для Косова 15 лет лишения свободы.

Инцидент с избиением 55-летнего болельщика британского «Портсмута» Бача произошел 11 июня 2016 г. в Марселе, где проходил матч сборных Англии и России, сыгравших со счетом 1:1. Как следует из материалов дела, на основании свидетельств очевидцев и данных камер наблюдения установлено, что Ивкин бросил стул в Бача, а затем Косов нанес ему сильный удар сзади по голове, после чего тот потерял сознание. После чего третий болельщик наносит удары уже лежащему британцу. Последнего участника нападения опознать так и не удалось.

После нападения у британского болельщика диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы, в результате драки он стал инвалидом и не помнит, как поехал на чемпионат в Марсель.

Это не единственный приговор российским фанатам за беспорядки в Марселе в 2016 г. Так, Николай Морозов был приговорен к одному году лишения свободы, Сергей Горбачев — к 18 месяцам тюрьмы, Алексей Ерунов — к двум годам заключения и двухлетнему запрету на въезд во Францию. В 2018 г. приговор двум из них был смягчен: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову — на 6. УЕФА наказал Российский футбольный союз штрафом в размере 150 000 евро и условно дисквалифицировал российскую команду до конца чемпионата Европы после расследования беспорядков на матче с англичанами в Марселе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных