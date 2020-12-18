Госуслуги получили около 200 000 заявлений на «новогодние» выплаты
Граждане России подали на портал госуслуг около 200 тыс. заявлений на получение «новогодних» единовременных выплат в размере 5 тыс. на детей до семи лет, сообщает пресс-служба Минтруда.
«Менее чем за сутки с момента объявления президентом России В.В. Путиным о назначении "новогодних" единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тыс. заявлений от родителей», — сказали в ведомстве.
Такие выплаты назначаются на детей до семи лет включительно. Заявление можно подать в период с 18 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г. в том числе и на детей, которые родились после указа. Если родители уже подавали заявление на выплаты летом, то 5 тыс. руб. они получат автоматически.
«Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ. Опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в Пенсионном фонде. Если данные, предоставленные родителями ранее для «летних» выплат изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ», — добавили в Минтруде.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.