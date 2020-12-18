Госуслуги получили около 200 000 заявлений на «новогодние» выплаты

Такие выплаты назначаются на детей до семи лет включительно. Заявление можно подать в период с 18 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г. в том числе и на детей, которые родились после указа. Если родители уже подавали заявление на выплаты летом, то 5 тыс. руб. они получат автоматически.