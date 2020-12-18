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Госуслуги получили около 200 000 заявлений на «новогодние» выплаты

Ведомости

Граждане России подали на портал госуслуг около 200 тыс. заявлений на получение «новогодних» единовременных выплат в размере 5 тыс. на детей до семи лет, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Менее чем за сутки с момента объявления президентом России В.В. Путиным о назначении "новогодних" единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тыс. заявлений от родителей», — сказали в ведомстве.

Такие выплаты назначаются на детей до семи лет включительно. Заявление можно подать в период с 18 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г. в том числе и на детей, которые родились после указа. Если родители уже подавали заявление на выплаты летом, то 5 тыс. руб. они получат автоматически. 

«Заявление подается одним из родителей на всех детей указанной возрастной группы дистанционно на портале ЕПГУ. Опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в Пенсионном фонде. Если данные, предоставленные родителями ранее для «летних» выплат изменились, заявление также можно подать на ЕПГУ», — добавили в Минтруде.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства. Позже президент подписал соответствующий указ. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных