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В Кремле прокомментировали публикацию об отравлении Навального

Ведомости

ФСБ исчерпывающе и однозначно прокомментировала публикацию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о телефонном разговоре с якобы причастным к его отравлению сотрудником ФСБ, в Кремле не видят смысла что-то добавлять, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, этот разговор прокомментировала вчера ФСБ достаточно исчерпывающе и однозначно. Поэтому здесь я не вижу смысла что-то добавлять», — сказал представитель Кремля. 

На уточняющий вопрос, отрицает ли Кремль по-прежнему любую связь с этим отравлением, Песков ответил: «С каким отравлением?». «Алексея Навального», — сказал корреспондент. 

«Собственно, ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении. Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков «Шарите»и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции и во Франции», — отметил пресс-секретарь российского президента. Помимо этого, Россия не может получить запрошенную информацию об этом и из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подчеркнул Песков.

«В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счёт мы не имеем. Все остальные упражнения — наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из ФСБ», — резюмировал он.

Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске.

21 декабря ФСБ назвала публикацию основателя ФБК подделкой и спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию службы и ее сотрудников.

«Почитайте вчерашнее заявление ФСБ — они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ. Полагаю, что я уже для себя эту тему исчерпал», — сказал Песков в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым после удара, нанесённого по имиджу ФСБ, опубликовать какие-то свидетельства, которые бы опровергали достоверность выдвинутых Навальным обвинений в адрес службы.

При этом вопрос о том, как президент оценивает работу ФСБ и продолжит ли он доверять службе, представитель Кремля назвал неуместным.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Ранее по теме: Песков заявил о мании величия у Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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