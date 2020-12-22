В Кремле прокомментировали публикацию об отравлении Навального
ФСБ исчерпывающе и однозначно прокомментировала публикацию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о телефонном разговоре с якобы причастным к его отравлению сотрудником ФСБ, в Кремле не видят смысла что-то добавлять, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, этот разговор прокомментировала вчера ФСБ достаточно исчерпывающе и однозначно. Поэтому здесь я не вижу смысла что-то добавлять», — сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос, отрицает ли Кремль по-прежнему любую связь с этим отравлением, Песков ответил: «С каким отравлением?». «Алексея Навального», — сказал корреспондент.
«Собственно, ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении. Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков «Шарите»и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции и во Франции», — отметил пресс-секретарь российского президента. Помимо этого, Россия не может получить запрошенную информацию об этом и из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подчеркнул Песков.
«В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счёт мы не имеем. Все остальные упражнения — наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из ФСБ», — резюмировал он.
Ранее Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, которого он назвал одним из восьми сотрудников «секретного подразделения ФСБ», связанного с его отравлением. Человек, называемый в ролике Константином Кудрявцевым, сказал Навальному, что дважды участвовал в «обработке» его одежды, изъятой полицией после госпитализации в Омске.
21 декабря ФСБ назвала публикацию основателя ФБК подделкой и спланированной провокацией, которая направлена на дискредитацию службы и ее сотрудников.
«Почитайте вчерашнее заявление ФСБ — они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ. Полагаю, что я уже для себя эту тему исчерпал», — сказал Песков в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле необходимым после удара, нанесённого по имиджу ФСБ, опубликовать какие-то свидетельства, которые бы опровергали достоверность выдвинутых Навальным обвинений в адрес службы.
При этом вопрос о том, как президент оценивает работу ФСБ и продолжит ли он доверять службе, представитель Кремля назвал неуместным.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.