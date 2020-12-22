В Кремле прокомментировали публикацию об отравлении Навального

«Собственно, ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении. Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине, от медиков «Шарите»и от тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, Швеции и во Франции», — отметил пресс-секретарь российского президента. Помимо этого, Россия не может получить запрошенную информацию об этом и из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подчеркнул Песков.