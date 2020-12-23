В Чехии закроют почти все магазины из-за коронавируса
Чешские власти объявили максимальный уровень эпидемиологической угрозы и ввели новые ограничения, сообщает «РИА Новости».
Все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта, будут закрыты с 27 декабря. С 18 декабря в стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы, учреждения культуры и спорткомплексы.
Помимо этого, власти ограничат и передвижение граждан: они могут собираться группами не более двух человек за исключением членов одной семьи. Комендантский час, ранее действовавший с 23:00 до 05:00, теперь продлен и будет начинаться в 21:00.
22 декабря парламент страны продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 января 2021 г. С 18 декабря в Чехии начались продленные школьные каникулы, после их завершения — 4 января — учебные заведения будут работать дистанционно за исключением двух младших классов. Открытыми останутся детские сады.
За прошедшие сутки в Чехии зафиксировали 10 821 новый случай коронавируса. Всего в стране 88 722 больных, из которых 4782 госпитализированы. За все время пандемии коронавирус выявили у 646,3 тысячи человек, из них выздоровели 546,9 тысячи, а скончались 10 664 человека.