Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Чехии закроют почти все магазины из-за коронавируса

Ведомости

Чешские власти объявили максимальный уровень эпидемиологической угрозы и ввели новые ограничения, сообщает «РИА Новости».

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

Все магазины, кроме продовольственных, бытовых товаров, аптек и служб быта, будут закрыты с 27 декабря. С 18 декабря в стране закрыты кафе, рестораны, гостиницы, учреждения культуры и спорткомплексы.

Помимо этого, власти ограничат и передвижение граждан: они могут собираться группами не более двух человек за исключением членов одной семьи. Комендантский час, ранее действовавший с 23:00 до 05:00, теперь продлен и будет начинаться в 21:00.

22 декабря парламент страны продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 января 2021 г. С 18 декабря в Чехии начались продленные школьные каникулы, после их завершения — 4 января — учебные заведения будут работать дистанционно за исключением двух младших классов. Открытыми останутся детские сады.

За прошедшие сутки в Чехии зафиксировали 10 821 новый случай коронавируса. Всего в стране 88 722 больных, из которых 4782 госпитализированы. За все время пандемии коронавирус выявили у 646,3 тысячи человек, из них выздоровели 546,9 тысячи, а скончались 10 664 человека.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных